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#ماكبرناش_على_اللانش_بوكس.. حملة لحماية التلاميذ من كورونا.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:47 ص
#ماكبرناش_علي_اللانش_بوكس..حملة
#ماكبرناش_علي_اللانش_بوكس..حملة توعية على انستجرام
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فرح علاء الخولي

عرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا، التي تذاع على برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك هاشتاج #ماكبرناش_على_اللانش_بوكس، على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية على "إنستجرام" من فيروس كورونا.


وقالت الدكتورة رنا، صاحبة الحملة وهاشتاج #ماكبرناش_على_اللانش_بوكس، خلال  لقاء عبر الفيديو كول: "كما نهتم بصحة أولادنا يجب أن نهتم بصحتنا لتناول أغذية مفيدة والحماية من الإصابة من أي فيروسات منتشرة حاليًا بشكل كبير في العالم كله".


وأضافت أنه يجب أن يحتوي اللانش بوكس على عناصر غذائية متكاملة، ومنها فاكهة تحتوى على فيتامين "سي" الذي يساعد في تقوية وحماية جهاز المناعة.


وأشارت إلى أن الأفراد الذين يضطرون للأكل خارج المنزل كثيرًا عرضة للإصابة بأي مرض لأنهم لا يعرفون مصدر الطعام ولا نظافة من يعده، وأن الأكل البيتي أفضل وأنظف.

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