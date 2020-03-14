كيف ستتأثر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأمطار.. الشعبة توضح

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن محال التجار بالسوق تم إغلاقها خلال أيام الأمطار والطقس السيئ، خاصة أن عملية نقل وتوريد السلع وتداولها بين المحافظات توقفت خلال اليومين الماضيين، وجار استئناف العمل يوم الأحد أو الاثنين على الأكثر.
وقال حاتم نجيب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن حركة البيع والشراء لـ الخضار والفاكهة توقفت تماما، ولم يعد هناك طلب، الأمر الذى أدى إلى عدم تأثر الأسعار بيومى الأمطار، بل ظلت فى حالة الاستقرار، حيث إن نقص المعروض نظرا لغلق المحال قابلة عدم وجود طلب.
وأوضح أن الخسائر تتمثل فى فساد بعض السلع التى لا تتحمل التخزين لمدة 3 أيام، إضافة إلى مصاريف المحال من أجور عمالة وغيرها فى وقت الإغلاق.