إيطاليون يواجهون كورونا بالغناء من شرف منازلهم

كانت إيطاليا سجلت نحو 2651 حالة إصابة جديدة بالفيروس القاتل، ليصل عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى أكثر من 15 ألف حالة إصابة.





وتعد إيطاليا ثاني أكبر الدول إصابة بالفيروس بعد الصين، من حيث معدلات الوفيات والمصابين بالمرض.