إيطاليون يواجهون كورونا بالغناء من شرف منازلهم

انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديوهات لإيطاليين يقومون بالغناء من شرف منازلهم فى محاولة لمواجهة المرض وتمضية أيام العزل، بعد إعلان الحكومة الإيطالية عزل ثلاث مدن واتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد وصول نسبة الوفيات فى إيطاليا إلى 100 شخص يوميًا.
كانت إيطاليا سجلت نحو 2651 حالة إصابة جديدة بالفيروس القاتل، ليصل عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى أكثر من 15 ألف حالة إصابة.
وتعد إيطاليا ثاني أكبر الدول إصابة بالفيروس بعد الصين، من حيث معدلات الوفيات والمصابين بالمرض.
إيطاليون يحاربون العزلة بسبب كورونا بالغناء الجماعي من شرفات المنازل#إيطاليا #فيروس_كورونا #كوفيد_19 https://t.co/YkoTwQtcUb— Moments MENA (@momentsmena) March 14, 2020