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رياضة

توصيات من اتحاد الكرة لمنع انتشار فيروس كورونا بالدوري

السبت 14/مارس/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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يسري غازي
أرسلت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى توصيات اللجنة الطبية الجبلاية التى يترأسها الدكتور محمد سلطان إلى جموع الأندية بمختلف الدرجات.

للوقاية من فيروس كورونا جاءت أبرز التوصيات بعدم مصافحة اللاعبين والحكام قبل المباريات، فضلا عن منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف عن طريق العناق والتقبيل.

كما شملت التوصيات أيضا خضوع اللاعبين لفحوصات طبية فى حالة ظهور أى عرض من أعراض مرض الكورونا.  

وطالبت الجبلاية جموع الأندية بإرسال تقارير عن أى لاعب يظهر عليه أعراض مرض الكورونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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