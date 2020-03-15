فيديوجراف.. ماذا يعني إعلان الطوارئ في أمريكا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتسمح حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا باتخاذ إجراءات استثنائية، لكن قانون حالات الطوارئ الوطنية الذي وقعه الرئيس الأسبق جيرالد فورد عام 1976 ينص على منع فرض حالات طوارئ غير محددة الأمد، كما يعزز سلطات الكونجرس في مراقبة صلاحيات الرئيس خلال تلك الفترة.
وأعلن الرؤساء الأمريكيون حالة الطوارئ الوطنية أكثر من مرة، أبرزها خلال هجمات سبتمبر، كما أعلن ترامب العام الماضي حالة طوارئ وطنية من أجل الحصول على تمويل للجدار الحدودي مع المكسيك، مما تسبب في أزمة مع الكونجرس ودخول البلاد في إغلاق حكومي.
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ولمزيد من التفاصيل حول ماذا يعني إعلان الطوارئ في أمريكا ؟ تابعوا الفيديو جراف التالى.