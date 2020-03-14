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حوادث

قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ندى حمودة – أحمد مهدي
تعكف الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة على مواصلة عملية إغاثة عدد من أهالي قرية الديسمي بمركز الصف جنوب الجيزة بعد حدوث قطع في مجرى السيل وإغراق المياه للقرية.

وشهدت أمس قريتين في مدينة الصف مأساة نتيجة انهيار مخر السيل وغمرت المياه طريقي الديسمي والودي وارتفع منسوبها بشكل كبير ما أدي لإغراق بعض المنازل فخرج المقيمون بها خشية انهيارها وفتحت المساجد أبوابها لاستضافتهم مع تقديم المساعدات من بطاطين وأطعمة وأدوية وملابس من أهالي القرى المجاورة، كما فتحت بعض العائلات الكبرى "الدواوين" لاستضافة المتضررين.

واستغاث أهالي قرى مركز الصف المختلفة بالمحافظة والجهات الأمنية لارسال لجان إغاثة لهم لما قد يتعرضون له من غرق أو حالات فقد وسط المياه فيما انقطعت الكهرباء علي قرية الديسمي بالكامل خشية حدوث حالات صعق كهربائي، وأرسلت الجهات المختصة لجان إغاثة وسيارات لشفط المياه فيما تم الاستعانة بإمدادات من المحليات المجاورة لخفض منسوب المياه في القرية.

ومازالت عمليات شفط المياه مستمرة فيما تتوافد علي القرية المنكوبة مساعدات الأهالي من القرى المجاورة التي فتح أهلها أبواب منازلهم لاستضافة المتضررين.

قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
قطع مخر السيل.. الأمطار تغرق قرية الديسمي في الصف ولجان إغاثة لإنقاذ المتضررين.. صور
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