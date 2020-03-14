بعد تعليق الدراسة.. جامعة عين شمس تعلن خطتها البديلة للتعليم





وأكد المتيني في تصريح لـ"صدي البلد" ان الجامعة ستنفذ خطة- استعدت لها منذ اكثر من ١٠ أيام- تحسبا للاضطرار إلى تعليق الدراسة ببعض او جميع الكليات؛ بسبب أى تطور للمخاطر الطبية الحالية، كما شكلت لجنة ادارة الازمة.





وأشار رئيس الجامعة الي ضرورة " التحول من التعلم التقليدي الى التعلم عن بُعد فيما تبقى من العام الدراسي " من خلال إجراءات استباقية تحتوي على خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية ويتم تلاقي الدراسة من خلال الأيميل الرسمي الخاص ليهم وأيضا الموقع الرسمي للجامعه ، ومن خلال البريد الالكتروني الرسمي ووسائل التواصل المختلفة.





وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين ، اعتبارًا من يوم غد ، الأحد الموافق ١٥ من مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين؛ اجراء احترازي، للوقاية من فيروس كورونا وعدم انتشاره.