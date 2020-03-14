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برلمان

تحرك برلماني عاجل لمنع تداول الشيشة بسبب كورونا.. تفاصيل

السبت 14/مارس/2020 - 07:35 م
منع تداول الشيشة
منع تداول الشيشة
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حسن رضوان
قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل موجها لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة بشأن منع تداول الشيشة أسبوعين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشيشة أحد الوسائل التي يتم تداولها عبر المقاهي بشكل مباشر وهي تنقل العدوى وتساهم في انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة، لافتًا إلى أنه بعد قرار منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا أصبح وباء عالميًا ينبغي أن تبذل الدولة قصارى جهدها في وقف جميع الوسائل التي تنشر العدوى في المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا ينبغي وفقا إليه أن تقوم الحكومة باتخاذ جميع الاحتياطات لمنع انتشار الفيروس القاتل.


يذكر أن هذا البيان جاء تزامنًا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين بدءا من غدٍ الاحد، إضافة إلى توجيه رئيس الحكومة لوزارتي الداخلية والتنمية المحلية بتعليق عمل مراكز الدروس الخصوصية وتوجيهات وزير الشباب والرياضة بتعليق المنافسات الرياضية والتدريبات بالاندية ومراكز الشباب كإجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا.
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