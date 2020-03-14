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قرار جديد من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة، ستشهد قرارت جديدة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا: "صدر قرار بإغلاق سناتر الدروس الخصوصية لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" وزير التربية والتعليم سيصدر تعليمات وتوجيهات للمعلمين، بكيفية التعامل مع هذه المرحلة".

واكمل متحدث الوزراء: "نأمل أن نتصدي بشكل جيد لفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل عدم مد العام الدراسى لإجازة آخر العام".

واأوضح: "فى حال التأجيل الدراسي لمدة شهر؛ سنمد العملية التعليمية لمدة شهر من الإجازة الصيفية".
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