قرار جديد من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة، ستشهد قرارت جديدة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا: "صدر قرار بإغلاق سناتر الدروس الخصوصية لمواجهة فيروس كورونا".





وتابع نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" وزير التربية والتعليم سيصدر تعليمات وتوجيهات للمعلمين ، بكيفية التعامل مع هذه المرحلة".





واكمل متحدث الوزراء: "نأمل أن نتصدي بشكل جيد لفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل عدم مد العام الدراسى لإجازة آخر العام".





واأوضح: "فى حال التأجيل الدراسي لمدة شهر؛ سنمد العملية التعليمية لمدة شهر من الإجازة الصيفية".