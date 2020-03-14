إصابة نجم أهلي جدة السابق بفيروس كورونا





وتأكدت إصابة هيون سوك لاعب الأهلي السعودي السابق، بفيروس كورونا، بعدما أجرى التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، التي أثبتت إيجابية العينات التي تم سحبها.





وتواجد اللاعب الكوري في صفوف النادي السعودي في موسم 2013/2014، قبل أن ينتقل إلى عدة أندية بالدوري البرتغالي أبرزها نادي بورتو، ومنها إلى صفوف الفريق الفرنسي.





وبات اللاعب هيون جون سوك، أول لاعب محترف يتعرض للإصابة بفيروس كورونا في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وبعد ساعات قليلة من إعلان إيقاف النشاط الرياضي لأجل غير مسمى.









وكان فيروس كورونا، انتشر في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، ليمتد إلى جميع بلدان العالم، مخلفًا وراءه عددًا كبيرًا من الإصابات والوفيات.

أصيب الكوري الجنوبي هيون جون سوك، لاعب نادي توري الفرنسي، واللاعب السابق لفريق أهلي جدة السعودي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".