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رياضة

اخبار الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم الاهلي والجنايني ويسخر من معلول .. والنادي يغلق أبوابه أمام الاعضاء

السبت 14/مارس/2020 - 10:15 م
حسن العمدة
نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، الموافق 14 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:

تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءا من غد الاحد 15 مارس 2020، وقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتجميد النشاط الرياضي في البلاد 15 يوما للوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إغلاق أبواب النادي أمام أعضائه أسبوعًا.

‎قرّر الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي منح اللاعبين راحة من التدريبات ، بدءًا من غد الأحد ، وحتى الجمعة المقبل.  

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن الأهلي يخسر مبارياته الهامة بدون علي معلول الظهير الأيسر للفريق، وذلك ما أدى إلى تأجيل مباريات الأحمر في الفترة الحالية.

شن المستشار مرتضى منصور هجومًا ناريًا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الموكلة بالقيام بمهام الإتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تأجيل مباراة الأهلي التي كان مقررا لها ان تقام اليوم أمام إنبي.

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يعلم سبب تأجيل مباريات الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، رغم  اعتدال الطقس اليوم.

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