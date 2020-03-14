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أخبار العالم

نتنياهو يعلن اتخاذ قرارات صعبة لمواجهة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:41 م
نتنياهو
نتنياهو
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قسم الخارجي
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستتخذ قرارات "صعبة" قد تشمل إعلان العزل الكامل على الكثيرين داخل المنزل، وذلك لمواجهة تفشي كورونا.

وأضاف نتيناهو في مؤتمر صحفي أن ""نحن بوضع افضل كثير نسبيا مقارنة بدول العالم، فإسرائيل من اكثر دول العالم ديناميكية ووضعنا من الافضل في العالم بعدما فعلناه".

وتابع نتنياهو قائلا " نحن في حرب مع عدو غير واضح المعالم، نحاول ان لا نتعرض للعدوى وان لا نعدي أحدا، مثل أي معركة علينا ان نعرف العدو قبل ان ننتصر عليه".

وقال نتنياهو"اطمئنكم لا تهرعوا للمولات لشراء المواد الغذائية وكل رفوف تفرغ سنملؤها، وفيما يتعلق بالعلاج والادوية فلا نقص فيها والبنوك ستواصل خدمات الفيزا وصرافات السحب الآلي، وقضية المواصلات العامة قيد البحث ومن لا ضرورة له للخروج للعمل فلا يخرج".
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