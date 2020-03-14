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أخبار العالم

الكويت: الحديث عن ضغوط مصرية غير صحيح.. وعلاقاتنا لها خصوصية

السبت 14/مارس/2020 - 11:23 م
وزير الخارجية الكويتي:
وزير الخارجية الكويتي: علاقتنا مع مصر لها خصوصية
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح إن علاقة الكويت مع مصر لها خصوصية، تحت قيادة الشيخ صباح والرئيس السيسي، مضيفا أن الظروف الحالية "استثنائية".

وأكد الوزير الكويتي خلال مؤتمر صحفي عدم وجود ضغوط من مصر على الكويت لإدخال رعاياها.

وقال ناصر المحمد إن "الحديث عن ضغوط مصرية أو تعنت تجاه طلبتنا في مصر غير صحيح".

وتابع قائلا " نتفهم كل الإجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية ونحن على تنسيق عالي المستوى معها، وطالب الوزير الكويتي المواطنين بالابتعاد  عن الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا التي تؤثر على نجاعة إجراءات مكافحته.
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