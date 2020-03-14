الكويت: الحديث عن ضغوط مصرية غير صحيح.. وعلاقاتنا لها خصوصية

قال وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح إن علاقة الكويت مع مصر لها خصوصية، تحت قيادة الشيخ صباح والرئيس السيسي، مضيفا أن الظروف الحالية "استثنائية".





وأكد الوزير الكويتي خلال مؤتمر صحفي عدم وجود ضغوط من مصر على الكويت لإدخال رعاياها.





وقال ناصر المحمد إن "الحديث عن ضغوط مصرية أو تعنت تجاه طلبتنا في مصر غير صحيح".



