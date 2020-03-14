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فن

بسبب كورونا .. 4 قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية

السبت 14/مارس/2020 - 11:29 م
اشرف زكى
اشرف زكى
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أحمد إبراهيم
اصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون بيانا لمواجهة فيروس كورونا من خلال اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية. 

وجاء نص البيان كالاتى : "انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتجدد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة. 

تهيب نقابة المهن التمثيلية بالمنتجين لأشكال الدراما في الوسائط التكنولوجية (المسلسلات خاصة) القيام بالاجراءات الاحترازية التالية:

أولا.. تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر.

ثانيا.. عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع.

ثالثا.. الالتزام بكافة الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية وشرب المياه على سبيل المثال لا الحصر.

رابعا. تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.. حفظ الله مصر.
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