حماية المستهلك يطلق سيارات الضبطية القضائية في 15 محافظة.. اليوم

أكد الدكتور راضى عبد المعطى - رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم اليوم وبمشاركة الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية إطلاق المرحلة الثانية من منظومة سيارات الضبطية القضائية من امام مقر الجهاز بالقرية الذكيه لتغطية 15 محافظة تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمى لحقوق المستهلكين وهى مناسبة يحتفل بها العالم أجمع.

وأضاف فى بيان للجهاز اليوم السبت أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين.

ولفت راضي أن سيارات الضبطية القضائية ايمان جهاز حماية المستهلك برسالته التى تستهدف ضبط الأسواق وصون وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار عبد العاطى إلى أن الاهتمام بمنظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق هو أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لبناء اقتصادًا قويًا يحقق التوازن ويساهم فى الإصلاح بالصورة التى تحقق مردودًا ايجابيًا على الواقع المجتمعي لشعبنا .

وأشار رئيس الجهاز أنه سيتم وضع خطة لنشر سيارات الضبطية القضائية لتغطى 15 محافظة تم استحداث فروع إقليمية للجهاز بها وشن حملات رقابية مستمرة الأسواق والمناطق التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية فضلًا عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

واكد على ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.

ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها ، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة التجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين.