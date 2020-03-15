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فن

أكتر فيلم تعبت فيه .. أحمد السقا يستعيد ذكريات إبراهيم الأبيض .. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 02:02 ص
احمد السقا فيلم ابراهيم
احمد السقا فيلم ابراهيم الابيض
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محمد بدران
استعاد الفنان أحمد السقا ذكرياته مع جمهوره بمشهد من فيلم إبراهيم الأبيض، من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير "إنستجرام".


ونشر السقا مقطع فيديو له من أحداث الفيلم  وعلق قائلًا: "اكتر فيلم تعبت فيه". ولاقى المقطع إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.


فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.


وكان آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد الغلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.




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@marwanwhamed

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