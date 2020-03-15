AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بحبكم أوي .. أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد نجليه حمزة وعمر

الأحد 15/مارس/2020 - 04:11 ص
احمد رزق
احمد رزق
Advertisements
محمد بدران
احتفل الفنان أحمد رزق، بعيد ميلاد نجليه "حمزة وعمر "، ونشر صور لهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق أحمد رزق على الصور: "حمزة وعمر الفرق بينهم سنتين باليوم.. كل سنه وانتوا طيبين وعقبال مليون سنه.. بحبكم اوي happybirthday".


يذكر أن آخر أعمال أحمد رزق، مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، إضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.


وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجة يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيء قاسٍ جدا.. أحمد رزق يكشف سبب تردده في المشاركة بمسلسل بخط اليد

أحمد رزق ينتهي من تصوير بخط الإيد منتصف فبراير

أحمد رزق يبهر متابعيه من كواليس تصوير مسلسل بخط الإيد

سوسن بدر أحدث المنضمين لمسلسل خيط رفيع

أنا سبت الشغلانة .. هالة الزغندي تعتزل الكتابة بعد بخط الأيد

أحمد رزق يوجه التحية لصناع مسلسل بخط الإيد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بلا رجعة

وزيرة الصحة: علاج جديد لفيروس كورونا المستجد فى هذا التوقيت

قرار جديد من الزمالك بعد إيقاف بطولة الدوري الممتاز

هنروقوووكم.. أول تعليق من رامي رضوان لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة

إجراء عاجل من الهلال السعودي لمحاربة فيروس كورونا

بعد أزمته مع شقيقته.. وائل عبد العزيز ينشر آيات قرآنية عبر انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق وفيفي عبده بالكمامة.. فيديو

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

بـ كرة سلة.. ساندى تداعب طلاب المدارس بعد التأجيل بهذه الاطلالة