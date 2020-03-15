بحبكم أوي .. أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد نجليه حمزة وعمر

احتفل الفنان أحمد رزق، بعيد ميلاد نجليه "حمزة وعمر "، ونشر صور لهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.





وعلق أحمد رزق على الصور: "حمزة وعمر الفرق بينهم سنتين باليوم.. كل سنه وانتوا طيبين وعقبال مليون سنه.. بحبكم اوي happybirthday".









يذكر أن آخر أعمال أحمد رزق، مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، إضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.









وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجة يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.







