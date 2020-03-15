ضعف الأعصاب .. الأعراض والأسباب والعلاج

يعاني أغلب الناس من مشكلة ضعف أعصاب اليد أو الذراعين، وعدم القدرة على حمل شيء ثقيل أو بذل مجهود بدني وقد يكون هذا بسبب نقص فيتامين ب 12 في الجسم، او التعرض للإشعاع الكيميائي عند علاج مرض السرطان وبالتالي يبحثون عن طرق طبيعية لتقويتها.

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أسباب وأعراض وعلاج الأعصاب.

كيفية تقوية الأعصاب :

- في حال كنت من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب ، لا بد من زيارة الطبيب لوصف الدواء المناسب.

- من خلال تناول بعض الأطعمة التي تساهم في زيادة نسبة فيتامين ب12 في الجسم.

- أيضًا ممارسة الرياضة هناك تمارين رياضية تقوي من الأعصاب مثل أعصاب اليد.

- الالتزام بموعد ثابت للنوم مما يساهم في علاج ضعف الأعصاب.

- التخلص من الانفعالات والالتزام بالهدوء العصبي والانضمام إلى صفوف اليوجا مما تساعد على التخلص من التوتر والقلق اللذين يسببان ضعف الأعصاب.



من أهم أسباب ضعف الأعصاب:



- مرض السكري

- تليف الكبد

- اضطراب نشاط الغدة الدرقية

- التدخين

- تناول المنبهات بكثرة مثل الشاي والقهوة





من أهم الأعراض التي تظهر نتيجة لضعف الأعصاب كالتالي :

- الرجفة الشديدة في اليدين والقدمين

- الوخزات والنغزات التي تحدث في الجسم

- الشعور وكأنك مقيد

- ضعف عضلات الجسم والشعور بأن هناك ثقل في الجسم





علاج ضعف الأعصاب:



يوجد عدة علاجات غير الأدوية منها علاجات طبيعية باستخدام الأطعمة والتمارين الرياضية وهي :

- أهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين / ب1/ ب6 / ب12 /

لأنها تساهم في تقوية الأعصاب كما يفيد تناول البروتينات

- من الأفضل التقليل من المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة مثل / القهوة / الشاي / المشروبات الغازية .

- لا بد من الإقلاع عن التدخين وعن تناول الكحول

- مهم جدًا ممارسة التمارين الرياضية فهي تساعد جسمك على تنشيط الدورة الدموية وتفيد في تنظيم معدل ضربات القلب كما أنها مفيدة في تقوية الأعصاب وتقوي من النسيج العضلي



أهم الأغذية التي تساهم في تقوية الأعصاب :





العدس :

يساهم في علاج الأمراض التي تسبب ضعف الأعصاب بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من البروتينات

الكيوي :

احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم تفيد في تقوية العظام

الأسماك :

يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من الأوميجا3 المفيد في تقوية الأنسجة والجهاز العصبي

البيض:

يحتوي على مادة الكولين والمُكَونة من فيتامين ب1 ب6 ب12 والمفيدة في تكوين الجهاز العصبي

السبانخ :

تحتوي السبانخ على فيتامين ب وفيتامين هـ

هذه الفيتامينات تعتبر مضادة للأكسدة ومقوية للأعصاب

الموز:

يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب6 ب12 هذه الفيتامينات تساعد على تقوية الأعصاب

كبد العجل:

يعتبر غني بالفيتامينات واحتوائه على حمض الفوليك التي تساعد على تقوية الأعصاب

اللحوم :

تحتوي اللحوم الحمراء على مادة الجليكوجين المفيد في تقوية الأعصاب

التمر :

يعتبر تناول من 5 إلى 7 تمرات في اليوم يساعد الدماغ على التحسن كما أنه يقوي من نمو الخلايا العصبية

الفراولة :

بسبب احتوائها على اليود تحمي الفراولة من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي