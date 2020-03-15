محمد فضل: استبعدت الحضري من تولي تدريب حراس المنتخب لهذا السبب





وأكد محمد فضل في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه تحفظ كثيرا على تولي عصام الحضري منصب مدرب حراس مرمى المنتخب نظرا لانعدام خبرته في المجال التدريبي.





وَأضاف محمد فضل أن الحضري حارس مرمى عظيم ومن الصعب أن يتكرر مرة أخرى، ولكنه لابد أن يحصل على فترة معايشة من أجل ثقل خبراته التدريبية.









وتابع محمد فضل أنه تحدث مع الحضري في هذا الأمر ولكن الحضري غضب منه كثيرا.





كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن سر استبعاد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق من الانضمام للجهاز الفني للمنتخب الأول.