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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 15-3-2020

الأحد 15/مارس/2020 - 08:27 ص
دولارات
دولارات
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استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 15- 3- 2020، أولى جلسات الأسبوع، وسجل  نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للأسعار من البنك المركزي المصري، مسجلا استقرارا عقب ارتفاعه بمعدل 7 قروش خلال اليومين الماضيين.

سعر الدولار اليوم
وسجل أدنى سعر لـ الدولار ببنك الاستثمار العربي ليصل لـ 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى
ووصل سعر الدولار ببنوك " الأهلي، مصر" لنحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، البركة" نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن
ووصل أعلى سعر لـ الدولار في بنوك "الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي" لنحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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