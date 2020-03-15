ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم ماني

جدد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اهتمامه بضم الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن تألق ماني مع ليفربول، جعل الفرنسي زين الدين زيدان يرغب بشدة في ضمه، حيث بات اللاعب السنغالي هو اختياره الأول لدعم خط هجوم الميرنجي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسؤولي ريال مدريد، تواصل بالفعل مع وكيل ماني، وأبلغه برغبة النادي في التعاقد معه.







وأشارت إلى أن ريال مدريد، لديه ثقة في إغراء ساديو ماني بارتداء قميص الملكي، وخوض تجربة جديدة.







وكان ماني على وشك الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، ولكن استقالة زيدان من قيادة الميرنجي أوقفت الصفقة.