استولى على 200 مليون جنيه.. قرار قضائي عاجل ضد مستريح السيارات

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة “مستريح أكتوبر” ويدعى أحمد. ن، الشهير بـ مستريح السيارات، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 200 مليون جنيه من المواطنين، حصيلة عمليات نصب واحتيال في مجال تجارة السيارات لجلسة 6 أبريل للاطلاع.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهم الهارب المعروف إعلاميًا بـ “مستريح أكتوبر” ويدعى أحمد. ن، الشهير بـ مستريح السيارات، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 200 مليون جنيه من المواطنين، حصيلة عمليات نصب واحتيال في مجال تجارة السيارات.

وكشفت التحريات أن المتهم اشترك مع كل من أحمد. ج رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات التجارة والتوزيع، ومحسن. ك (مدير مبيعات)، بالإضافة إلى شقيقة زوجة أحد المتهمين الهاربين وتدعى راندا. ح، في تنفيذ وقائع نصب واحتيال على المواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استولوا على ما يقرب من 144 مليون جنيه مصري من عدد من الأهالي، بزعم توظيف تلك الأموال في استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح دورية تُصرف كل ثلاثة أشهر، إلا أنهم استولوا على الأموال ورفضوا ردها، وتهربوا من الضحايا.

وعقب تقدم المجني عليهم ببلاغات رسمية إلى إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، بادر المتهم أحمد. بالهرب إلى إحدى الدول العربية، معتقدًا أنه سيفلت من الملاحقة الأمنية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد المتهمين، والذي أقر خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم بتحريض من شريكه الهارب.

ونجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإنتربول، في تعقب المتهم الهارب بالدولة التي فر إليها وضبطه.

وقال المحامي محمد علي، محامي المتهم، إن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أبريل للاطلاع.