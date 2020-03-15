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تعليم

رئيس جامعة المنصورة: خطة لتفعيل المحاضرات الإلكترونية وتكثيف المنهج

الأحد 15/مارس/2020 - 10:17 ص
رئيس جامعة المنصورة:
رئيس جامعة المنصورة: خطة لتفعيل المحاضرات الإلكترونية وتكثيف
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همت الحسينى
قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن كليات الجامعة استعدت لتعليق الدراسة، من خلال مناقشة مجلس العمداء الأخير لاحتمالية تأجيل الدراسة وذلك بالاتفاق علي وضع خطة بدائل للمحاضرات تم العمل عليها منذ أسبوع أن تبث المحاضرات "أون لاين".

وأضاف عبد الباسط ، أن  أمامنا الكثير من البدائل لبث المحاضرات إلكترونيا وبما يترأي لعضو هيئة التدريس  واستخدام الوسيلة المناسبة له لتواصله مع طلابه وبث المحاضرات، وتكون متاحة لأكبر عدد من الطلاب، وفي أي وقت فيمكن لعضو هيئة التدريس تقديم المحاضرات من داخل الجامعة عن طريق مركز التعليم الإلكترونى او القاعات الدراسية او المعامل او من خارج الجامعة عن طريق استخدام موديل الكترونى تم ربطه على نظام ابن الهيثم وبيانات الطلاب .
واشار الى انه يتم من خلاله بث المحاضرات اون لاين وتخزينها باستخدام عدد من السيرفرات تمكن اكثر من ١٠الاف طالب من الدخول على المحاضرات فى نفس الوقت بما يوازى ١٠٠ الف طالب مسجلين على النظام كما يتميز النظام بامكانية التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والتفاعل فى الاتجاهين.

 كما يتيح الموديل الحصول على التقارير المجمعة عن متابعة الطلاب للمحاضرات على مستوى الجامعة بسهولة ويمكن للطالب الدخول على النظام من خلال انشاء حساب خاص به عن طريق بيانات الكارنيه وتاريخ الميلاد وسيتم اعلان جداول المحاضرات اون لاين  من خلال موقع الإلكترونى لكل كلية.
 
وأشار إلي أن الجامعة لديها مراكز التحول الرقمي  ستساعد في عملية تحويل المقررات إلي مقررات إلكترونية، وهي" مركز التعليم الإلكتروني، ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات " والتي تساعد علي توفير المواد الشارحة للمحاضرات والدعم الفنى نظرا لتوافر البنية الأساسية الالكترونية للجامعة.

وأكد علي أنه ستجري عملية تكثيف للمحاضرات من خلال شرح أكبر كم بحيث يتم شرح المنهج كامل للطلاب مشيرا الى أن تنفيذ هذه الخطة هو استكمال لخطة الجامعة للتحول الرقمى نظرا للاعتماد بشكل كامل على البنية التحتية للجامعة التي تعكس تميزها في مجال التحول الرقمي.
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