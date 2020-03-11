حقيقة إصابة إحدى السيدات بفيروس كورونا في مستشفى جامعة المنصورة

أصدرت جامعة المنصورة بيانا بشأن ما يتم تداوله عن ظهور حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا بمستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة يوم الاثنين الماضى، مؤكدة أن نتائج التحاليل ظهرت اليوم، الأربعاء، وأثبتت أنها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19.





وقالت الجامعة فى بيانها إنه خلال تردد إحدى الحالات المرضية بقسم الباطنة بمستشفى الجامعة الرئيسي لسيدة بإحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية تبلغ من العمر 41 عاما للمتابعة من مرض الروماتويد الذى تعانى منه منذ عام 1998 م، اتضح إصابتها بجلطة بالساق، وعليه تم حجزها بالمستشفى بتاريخ 1/3/2020 م.





وأضاف البيان أن الحالة بدأت تعانى من ضيق بالتنفس وارتفاع درجة حرارة الجسم بتاريخ 5/3/2020 م، وعلى أثر تلك الأعراض تم تحويلها لقسم الأمراض الصدرية وتم عمل أشعة مقطعية والتي أظهرت جلطة بالشرايين الرئوية والتهابا رئويا.





وأشار البيان إلى أنه تم اتباع الإجراءات المتفق عليها بين الجامعة ووزارة الصحة لنقل الحالات المشبه في إصابتها بفيروس كورونا طبقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتم نقل الحالة المشتبه بها إلى وزارة الصحة أمس الأول، الاثنين، لإجراء التحاليل المعملية للتأكد من الإصــابة بالفيروس وظهرت اليوم، الأربعاء، نتائج التحاليل وأثبتت أنها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19.