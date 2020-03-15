فرنسية وتركية وعربية .. 3 طرق لتحضير القهوة بمذاقات مختلفة

لا يخلو الصباح من فنجان القهوة الذي يمنحنا الطاقة والنشاط لبدء يومنا ويساعد على تقليل التوتر ويحسن المزاج، وهناك مذاقات مختلفة ل القهوة لترضي كافة الأذواق ، منها القهوة التركية سريعة التحضير وهي الأشهر ، كذلك القهوة الفرنسية الممزوجة بالحليب، وايضا القهوة العربية المميزة ذات المذاق المختلف .





اليك طرق تحضير القهوة ب٣ مذاقات مختلفة :





أولًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية الجاهزة









مكونات القهوة الفرنسية الجاهزة :





نصف كوب ماء





نصف كوب حليب





ملعقة نسكافيه





ملعقة كاكاو





ملعقة سكر









طريقة تحضير القهوة الفرنسية الجاهزة :





في وعاء على النار امزجي الحليب مع الماء حتى يغلي





ضيفي ملعقة النسكافيه أو البن مع السكر ( حسب رغبتك )





ضيفي ملعقة كاكاو وقلبي الخليط على نار هادئة





اتركي المكونات تغلي معًا لبضع دقائق ثم صبيها .









طريقة تحضير قهوة عربية :









مكونات قهوة عربية :









2 ملعقة من البن العربي





فنجان ونصف ماء





ملعقة هيل مطحون





ملعقة متوسطة من الزعفران





طريقة تحضير قهوة عربية :





ضعي الماء في الكنكة واتركيها تغلي على النار





بعد أن يغلي الماء أضيفي البن العربي وقلبيه





اتركي خليط القهوة والماء يغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة مع التقليب





بعد الغليان اتركي الكنكة بعيدًا عن النار حتى تركد القهوة





في وعاء اخر ضعي الهيل و الزعفران المطحون





أضيفي لها القهوة بعد تصفيتها من الشوائب





غطيها لمدة دقيقتين ثم قدميها .





مكونات القهوة التركية :





٢ ملعقة بن





فنجان ماء بارد





السكر حسب الرغبة









طريقة تحضير القهوة التركية :





في كنكة القهوة السكر اولا حسب رغبتك أو من دون سكر ثم ضعي ٢ ملعقة من البن





ثم ضيفي فنجان ماء للكنكة وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس قبل وضعها على النار





بعد التقليب لمدة دقيقة ضعي كنكة القهوة على هادئة تماما





قلبي القهوة التركية مرتين أثناء تواجدها على النار ثم صبيها في الفنجان.



