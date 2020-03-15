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أخبار العالم

الفاتيكان يعلن إقامة احتفالات عيد الفصح دون مصلين

الأحد 15/مارس/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الفاتيكان اليوم /الأحد/ أنه ستجري كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس بدون مشاركة المصلين، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب البابوي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه على خلفية الوضع الصحي الدوليّ الطارئ حاليا، ستجري شكل الاحتفالات الليتورجيّة الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصيا".

وكان الفاتيكان أعلن - في وقت سابق - أن البابا فرانسيس قرر إقامة صلاة الأحد بالبث المباشر عبر الإنترنت، وذلك على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا الجديد.

وفي إيطاليا، وصلت أعداد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجدّ إلى أكثر من ألف و400 حالة من بين أكثر من 21 ألف إصابة مسجّلة.

وتتركّز الوفيات والإصابات في لومبارديا (شمال) تليها منطقة إيميليا رومانيا (شمال وسط) ، في حين بقيت خمس مناطق إيطالية فقط بمنأى عن تسجيل وفيات ناجمة عن الفيروس.
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