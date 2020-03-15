رجائي عطية يدلي بصوته في انتخابات النقابة العامة للمحامين

أدلى المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، بصوته في انتخابات النقابة، من مقر لجنته بمحكمة عابدين.





وقال رجائي عطية، في كلمته: "أعزائي الزميلات والزملاء.. أنتم اليوم أمام الصندوق لا رقيب عليك إلا ضميرك الذي لا يستطيع أحد أن يشتريه".





وأضاف: "أعط صوتك إلى من تقدر أنه يحمل الأمانة لمصلحة المحاماة والنقابة بلا مآرب أو أغراض".





واختتم: "اختيار كل منا مردود إلينا.. إن أفلحنا فقد عم الفلاح للنقابة والمحاماة".





وأدلى سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، منذ قليل، بصوته في انتخابات نقابة المحامين، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة الإسعاف.





بدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.



