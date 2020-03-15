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أخبار العالم

1209 مصابين خلال 24 ساعة.. إيران تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:25 م
ايران تسجل ارتفاع
ايران تسجل ارتفاع كبير في عدد إصابات ووفيات كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت إيران اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 13938 إصابة و724 حالة وفاة.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم ، في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، إنه تم تسجيل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط".

وأضاف: ارتفع عدد الوفيات في إيران من جراء فيروس كورونا إلى 724، بعدما تم تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضي".

وأشار جهانبور إلى أن هناك 4590 شخصا تعافوا تماما من الفيروس، الذي اجتاح البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بسبب تفشي كورونا.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجه رسائل إلى بعض قادة العالم، قائلا إن مكافحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" تتطلب إجراءات إقليمية ودولية منسقة ومتضافرة؛ ومؤكدا انه لا يمكن لأي دولة إدارة هذه الأزمة الكبرى والخطيرة بمفردها.
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