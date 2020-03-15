متقلقوش.. وزارة الري تؤكد صلاحية مياه النيل للشرب.. فيديو

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك كثيرا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعكر نهر النيل وتحوله إلى اللون الأسود بسبب السيول والعاصفة الرملية والترابية التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية.





وأوضح الدكتور محمد السباعي، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة MBC MASR 2، أن هذه الرمال والأتربة التي ترسبت في نهر النيل تعمل على تقوية الطمي النيلي، بعد أن حجب وقلت نسبته مع بناء السد العالي.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن زيادة نسبة العكارة في مجرى نهر النيل دليل على كفاءة مخرات السيول، وأن الطمي يعمل على تحسين مياه نهر النيل وتخصيب تربته.





وأكد أن هناك ميزة نوعية لهذا الترسب من الرمال والأتربة في نهر النيل لأنها تعمل على تغطية الطحالب والأعشاب والجراثيم في قاع النهر الذي تترسب فيه، وتعمل على تقوية الجسور والسدود الموجودة على مجرى النهر.





وأشار إلى أن وصول بعض الرمال والأتربة إلى محطات مياه الشرب يتم التعامل معه من خلال شبكة قوية لتنقية المياه من أي شوائب للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولضمان أن تكون المياه صالحة للاستخدام وغير مسببة لأي أضرار.