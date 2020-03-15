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رياضة

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

الأحد 15/مارس/2020 - 01:47 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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يسرى غازى
كشف مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن إنهاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صفقتين من العيار الثقيل.
وقال البلدوزر عبر برنامجه .. النادى الأهلي تقريبا أنهى ضم ثنائى نادى بيراميدز رجب بكار ودونجا لتدعيم صفوف المارد الأحمر فى انتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف.. كان هناك حديث عن دخول نادى الزمالك فى الصفقة لضم الثنائى إلى صفوف القلعة البيضاء لكن الفارس الأبيض لا يمتلك القدرة المالية لشراء اللاعبين فى الوقت الراهن.
وشدد على أن النادى الأهلي وضع اللمسات النهائية لضم لاعبي بيراميدز فى الانتقالات الصيفية باعتبارهما من العناصر الجديدة القادرة على المساهمة فى دعم صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة القادمة.
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