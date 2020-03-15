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رياضة

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

الأحد 15/مارس/2020 - 03:36 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


كشف مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن إنهاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صفقتين من العيار الثقيل.


كثف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من اجتماعاته على مدار الساعات الماضية مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر تارة ومع لجنة التخطيط تارة أخرى بهدف ترتيب الأوضاع ووضع خارطة طريق الموسم الجديد.


غادر القاهرة ظهر اليوم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ثنائي الزمالك متوجهين إلى المغرب. 


فجر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلان رغبته فى خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي المقبلة المقرر إقامتها 2021، رافضا أى اتهامات فساد وجهت له ورافعا شعار "أسعى لاستمرار تطوير الكرة الأفريقية" بفترة انتخابية جديدة.


رد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، على أنباء توقيعه لنادي بيراميدز، تهميدًا للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


قال يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، إن ناديي الأهلي والزمالك تصارعوا من أجل الحصول على خدماته خلال تألقه في صفوف الاتحاد السكندري.


قرر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المنتشر بجميع أنحاء العالم.


أعلن اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل جاراي نجم فريق فالنسيا الإسباني، اليوم، الأحد، إصابته بفيروس كورونا.




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