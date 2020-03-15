حرب داخل الـ CAF.. أحمد أحمد يتحدى الجميع بقرار مفاجئ.. وهانى أبو ريدة يستعد

فجر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلان رغبته فى خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي المقبلة المقرر إقامتها 2021، رافضا أى اتهامات فساد وجهت له ورافعا شعار "أسعى لاستمرار تطوير الكرة الأفريقية" بفترة انتخابية جديدة.





وتسبب إعلان أحمد أحمد خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي المقبلة، فى حالة جدل كبيرة، خاصة فى ظل أدائه المتواضع وإدارته السيئة للعديد من الملفات داخل "كاف" خلال دورته الأولى، بجانب توجيه العديد من تهم الفساد له من قبل القضاء الفرنسي، فضلا عن موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضده وتعيين لجنة مشرفة على أداء المكتب التنفيذي للكاف فى الفترة الماضية بقيادة السنغالية فاطمة سامورا.





ويعيش أحمد أحمد أياما صعبة داخل "كاف" بعد أن فاجأ المغربي معاذ حجى، السكرتير العام، الجميع بتقديم استقالته فى ظل رفضه لجميع تجاوزات رئيس "كاف" ومخالفته الإدارية والمالية.





ولم يكن معاذ حجى هو الوحيد الذى رفض مخالفات أحمد أحمد داخل "كاف"، وقرر الابتعاد عنه خشية المصير المجهول والدخول فى النفق المظلم مع أحمد أحمد، حيث تقدمت إشتا صالح، مديرة الشئون القانونية، باستقالتها وغادرت "كاف" فى ظروف غامضة.





وشهدت السنوات القليلة الماضية دخول العديد من الشخصيات فى خلاف حاد مع رئيس الكاف الحالي، وعلى رأسهم الراحل عمرو فهمى الذى وصفه بالفاسد الذى يستخدم كل صلاحياته لتحقيق أرباح خاصة وتقدم بدعاوى دولية ضده.





وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن التقرير النهائي للمراجعات، الذي أعدته فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تولت الإشراف على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال الأشهر الستة الماضية، شمل وجود مخالفات مالية جسيمة داخل "كاف".





وقالت "نيويورك تايمز" إن مراجعات سامورا أثبتت وجود مخالفات مالية كبيرة، والتى يأتى على رأسها إنفاق ملايين الدولارات، من أموال تطوير كرة القدم، التي أرسلها الاتحاد الدولي لـ الكاف.





واستنكرت فاطمة سامورا بشدة الأمور داخل كاف فى الفترة الأخيرة تحت قيادة أحمد أحمد، وهو الأمر الذى أوضحه بشكل علنى جيانى إنفانتينو، رئيس الفيفا، خلال ندوة كبرى أقامها بالمغرب قبل عدة أيام أكد خلالها رئيس الاتحاد الدولى أن ما حدث فى كاف خلال الفترة الأخيرة لن يمر مرور الكرام.

واستقر أبو ريدة على الترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي فى ظل قناعاته الكاملة بأنه قادر على الفوز بهذا المنصب فى ظل علاقاته الجيدة بأعضاء الجمعية العمومية للكاف وتواجده داخل الاتحاد الأفريقي لعدة سنوات ماضية.





ولعب أبو ريدة لعب دورا كبيرا فى فوز أحمد أحمد برئاسة "كاف" بعد حرب وانتخابات شرسة مع العجوز الكاميروني عيسى حياتو الذى غادر كاف بعد عدة سنوات قضاها على عرش الاتحاد الأفريقي.





من جانبه، بدأ هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، فى التجهيز لخوض انتخابات الاتحاد الأفريقى المقرر إقامتها العام المقبل على مقعد الرئاسة.ويتمتع هاني أبو ريدة بعلاقة جيدة مع مسئولى الاتحاد الدولى للعبة "فيفا" بقيادة السويسري جيانى انفانتينو، باعتباره عضوا بالمكتب التنفيذى للفيفا لعدة سنوات، ودائما ما يحظى بثقة المسئولين فى تنظيم مختلف البطولات العالمية والدولية والإشراف عليها مثل كأس العالم الأخير بروسيا 2018، وهو الأمر الذى يشير إلى أن انتخابات الاتحاد الأفريقي المقبل ستكون فى غاية القوة والصعوبة بين أبو ريدة والرئيس الحالى للكاف.