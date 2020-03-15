إصابة نجم فالنسيا بـ فيروس كورونا

أعلن اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل جاراي نجم فريق فالنسيا الإسباني، اليوم، الأحد، إصابته بفيروس كورونا.





وقال جاراي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بطريقة سيئة" .





وأضاف جاراي: "جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجريتها إيجابية.. أشعر أنني في حالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بالأمور الصحية.. من الآن أبدأ فترة العزل".





ويعد جاراي هو أول لاعب يصاب بمرض كورونا المنتشر في العالم، في الدوري الإسباني.



