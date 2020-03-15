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تعليم

تعرف على موعد بدء التعلم عن بعد بكلية التربية جامعة عين شمس

الأحد 15/مارس/2020 - 02:48 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلن الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، وحسب توصياته فإنه سيتم التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.

وأوضح ماجد أبو العينين أنه سيتم التعامل مع الطلاب من خلال الموقع الرسمي بالكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضرتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية خلال 48 ساعة، ويتم تسجيل الدخول من خلال هذا الرابط: https://www.edu.asu.edu.eg

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 من مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.


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