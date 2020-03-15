برلماني يطالب بتكاتف جميع الجهات والمواطنين لمواجهة كورونا

طالب النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، بضرورة تكاتف جميع الجهات والمواطنين في التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأشاد حجازى في تصريح له، بقرار تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ووقف الأنشطة الرياضية وأى تجمعات، متسائلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها في أماكن حجز المتهمين بأقسام ومراكز ونقط الشرطة، سواء إجراءات التعقيم أو عمل فراغات ومسافات بين المحتجزين وأخذ الاحتياطات اللازمة لهم.





مؤكدا أنهم محجوزون على ذمة قضايا وينتظرون العرض على النيابة وهو ما قد يتم بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة، ما يجعل تلك البيئة مساعدة لانتشار الفيروس، عقب خروجهم للشارع، بخلاف السجون التي بها أماكن متسعة.





كما طالب عضو مجلس النواب، بإغلاق المقاهى والكافيهات والملاهى الليلية، لا سيما وأنها تشهد تجمعات، يمكن أن تنشر ذلك الفيروس.