لمكافحة كورونا: صحة أسوان تجرى أعمال تعقيم وتطهير ورش محطات قطار السكك الحديدية.. صور

تواصل مديرية الصحة بأسوان جهودها المكثفة والمستمرة لتنفيذ أعمال رش وتطهير وتعقيم كافة الأماكن والمواقع الخدمية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





وقد قامت فرق الانتشار السريع اليوم بإجراءات التعقيم والرش والتطهير لمحطة قطار السكة الحديد بمدينة أسوان بهدف تغطية كافة المواقع وخاصة التى يتردد عليها جمهور المواطنين والتى تشهد زحامًا باستمرار ومنها محطات القطار.





وشملت حملة التطهير داخل المحطة والتى تأتى تحت إشراف المنطقة الجنوبية للسكة الحديد مقاعد الإستراحات وصالة الحجز وأرصفة القطارات بشكل عام وعدد من الغرف بالمحطة بالإضافة إلى دورات المياه والمسجد.





هذا وقد كانت مديرية الشئون الصحية تواصل من جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث واصلت فرق الانتشار السريع أعمالها المتتابعة فى فحص ومتابعة وتطهير من الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية، وبالتوازى مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.





كما شملت حملة التطهير والتعقيم لمديرية الشئون الصحية بأسوان، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، عدد من المساجد والكنائس ودورات المياه العامة, بالإضافة لذلك تم المرور أيضا علي عدد من الأماكن العامة وديوان محافظة أسوان، وذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.





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