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أخبار العالم

قرار عاجل.. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية الدولية لمواجهة انتشار كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:06 م
المغرب يعلق الرحلات
المغرب يعلق الرحلات الجوية بسبب كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت سلطات المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة كإجراء احترازي لمواجهة تفشي كورونا.

وقررت السلطات المغربية وفقا صحيفة "هسبريس"، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى البلاد حتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة شئون الخارجية في بيان أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

كانت الصحة المغربية أعلنت تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا صباح الأحد فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ أكثر من 152 ألف حالة.

وأضافت المنظمة أن 5393 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس، موضحة أنه تم تسجيل الإصابات في 141 دولة.
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