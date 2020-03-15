إغلاق مدرستين في بلقاس بسبب كورونا.. والأهالي يمنعون أبناءهم من الدروس الخصوصية

تعيش مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حالة من القلق، ولزم العديد من الأهالي منازلهم واقتصر خروجهم للضرورة، عقب وفاة سيدة من قرية السماحية الكبرى بفيروس كورونا.

كما تم عزل أحد أبناء بلقاس بالإسماعيلية، وتبين وجود ابنه وزوجته بمدرسة بلقاس، حيث إن الابن طالب بالمدرسة، والأم مدرسة بها، ومن ثم تم إغلاقها عقب تعقيمها، وعدم حضور المعلمين وباقى الهيئة، وتم أخذ عينة من الابن والأم، وتم عزلهما بالمنزل الى أن ظهرت سلبية النتائج.







