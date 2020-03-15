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محافظات

إغلاق مدرستين في بلقاس بسبب كورونا.. والأهالي يمنعون أبناءهم من الدروس الخصوصية

الأحد 15/مارس/2020 - 06:23 م
كورونا
كورونا
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همت الحسينى
تعيش مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حالة من القلق، ولزم العديد من الأهالي منازلهم واقتصر خروجهم للضرورة، عقب وفاة سيدة من قرية السماحية الكبرى بفيروس كورونا.


كما تم عزل أحد أبناء بلقاس بالإسماعيلية، وتبين وجود ابنه وزوجته بمدرسة بلقاس، حيث إن الابن طالب بالمدرسة، والأم مدرسة بها، ومن ثم تم إغلاقها عقب تعقيمها، وعدم حضور المعلمين وباقى الهيئة، وتم أخذ عينة من الابن والأم، وتم عزلهما بالمنزل الى أن ظهرت سلبية النتائج.


وأغلقت مدرسة السماحية عقب وفاة أول سيدة بالفيروس؛ احتياطيا لوجود طلبه من المخالطين بالمدرسة، وتم تعقيمها أيضًا.


وقال مصدر بمديرية الصحة إنه تم تعقيم المدرستين بالتعاون مع التربية والتعليم حرصا على الصالح العام، كما تم تعقيم باقى المدارس التى لم تغلق حيث يتواجد المعلمون والإداريون؛ بناءً على قرار وزير التربية والتعليم.

وأكد أولياء الأمور، أنهم منعوا أبناءهم من الذهاب للدروس خوفا عليهم؛ إلى أن ينتهى الأمر على خير.


وكانت مستشفى بلقاس المركزى استقبل أحد المواطنين وتم نقله لمستسفى العزل بالإسماعيلية وثبت إيجابية لفيروس كورونا ويعد الحالة الثالثة بمحافظة الدقهلية بعد السيدة عطيات محمد ابراهيم التى توفيت الخميس الماضى بمستشفى العزل ومقيمه ببلقاس وكذا إصابة زوجة نجلها والتى تعد ثانى حالة إيجابية بالمحافظة ومقيم بلقاس أيضا وجرى نقلها الى مستشفى العزل بالإسماعيلية لتلقى العلاج.


وأكد مصدر بمديرية الصحة بالدقهلية أنه جرى سحب أكثر من ٢٠٠ عينة من المخالطين والمتعاملين معهم طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وجاءت جميعها سلبية للفيروس ومازال هناك بحث وتقصى لباقى المخالطين لسحب عينات منهم.

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