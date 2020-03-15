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أخبار العالم

خطر كورونا يتزايد.. وماكرون يطالب الفرنسيين بالتصويت في انتخابات محلية

الأحد 15/مارس/2020 - 06:31 م
ماكرون يصوت في الانتخابات
ماكرون يصوت في الانتخابات البلدية بفرنسا
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رحيم يسري
لم يمنع تفشي فيروس كورونا في أوروبا السلطات الفرنسية من إجراء الانتخابات البلدية، وسط قلق الناخبين وتراجع ملحوظ في أعداد المشاركين التي لم تصل إلى نسبة الـ20% حتى منتصف يوم الأحد. ورغم إجراء الاقتراع في ظروف استثنائية يحفز الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسيين على المشاركة.

رغم اتخاذ الحكومة الفرنسية إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا مثل إغلاق المطاعم والكافيهات ووضع حدا للتجمعات الكبيرة، طالب الرئيس إيمانويل ماكرون مواطنيه بالتحلي بالمسؤولية وأن يكونوا "أحرارا" والتصويت في مثل هذه الظروف مع مراعاة الاحتياطات الصحية اللازمة، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وقف ماكرون رفقة زوجته بريجيت مدافعا عن نفسه بعد انتقادات واسعة لإصرار الحكومة على إجراء الانتخابات، مؤكدا أنهما سيستمران في الخروج للتسوق والحصول على بعض الهواء النقي، وفقا للصحفية، مشيرا إلى أن مسؤولي الصحة أكدوا إمكانية الخروج للتصويت مع اتخاذ الاحتياطات المعتادة.

وفور وصوله للتصويت اكتفى ماكرون وبريجيت بتحية المتواجدين عن بعد، التزاما بالتعليمات الصحية وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف الرئيس الفرنسي وسط عدد قليل من الحضور "أنا مسؤول عن أمن وصحة مواطنينا.. ولكن مسؤول أيضا عن الحياة الديمقراطية في بلدنا"، مطالبن الفرنسيين بالتصرف بمسؤولية وأن يكونوا أحرارا، كما قدم ماكرون الشكر لجميع المسؤولين ورؤساء البلديات ممن يحرصون على إبقاء الحياة الديمقراطية في فرنسا، على حد قوله.

وطالت انتقادات واسعة ماكرون بعد إصراره على إجراء الدورة الأولى من الاقتراع، حيث أكدت عدم وجود مخاطر صحية محددة مرتبطة بالانتخابات، مشيرة إلى اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كان رئيس الوزراء الفرنسي إيدوارد فييليب أمر بإغلاق لأماكن غير الضرورية بما في ذلك المطاعم والمقاهي وصالات السينما والنوادي، معلنا الإبقاء على متاجر الغذاء والصيدليات ومحطات الوقود والبنوك. 

وارتفعت الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 91 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 4500 حالة.
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