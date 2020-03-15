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هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز

الأحد 15/مارس/2020 - 07:19 م
هنتعشى ايه النهارده..
هنتعشى ايه النهارده.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".

ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

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مقادير فول دمياطي
فول مدمس 
ثوم 
فلفل حار 
ملح فلفل أسود 
كمون ناعم 
كركم 
عصير ليمون 
زيت
ملح 

طريقة تحضير فول دمياطي
* شوحى الثوم والفلفل فى الزيت على النار ثم أضيفى الكزبرة والفول
* أضيفى الملح والفلفل والكمون وعصير الليمون وقلبى ثم قدمى الفول

طريقة عمل بيض اسكتلندى للشيف شربيني 
مقادير بيض اسكتلندي
بيض 
لحمة مفرومة 
بصل بهارات 
زيت 
برغل 
ملح فلفل 

طريقة تحضير بيض اسكتلندي
* افرمي البصل حتى يصبح ناعما وأضيفي البرغل واللحم المفروم واستمري في الفرم
* أضيفي الملح والفلفل والبهارات حتى يصبح لديك عجينة طرية ثم اسلقي البيض وقشريه وقسمي العجينة كورا متساوية
* استخدمي كل كرة لتغطية بيضة جيدا من جميع النواحي واقليها في زيت غزير ساخن

طريقة عمل قهوة باللوز لـ غادة جميل 
مقادير قهوة باللوز
قهوة سريعة الذوبان 
لبن 
لوز مطحون 
سكر 
كريم شانتيه 
شيكولاتة مبشورة 

طريقة عمل قهوة باللوز:
* يخلط اللبن مع السكر ويضاف القهوة سريعة الذوبان واللوز المطحون على النار حتى تغلي ثم يضاف الشيكولاتة المبشورة
* تزين بالكريم شانتيه والشيكولاتة المبشورة وتقدم.
هنتعشى ايه النهارده.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز هنتعشى ايه النهارده.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز
هنتعشى ايه النهارده.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز هنتعشى ايه النهارده.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز
هنتعشى ايه النهارده.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز هنتعشى ايه النهارده.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز
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