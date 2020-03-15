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محافظات

فرصة أخيرة للانتهاء من التشطيبات بمشروع الإسكان المتميز في أسوان

الأحد 15/مارس/2020 - 07:13 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فرصة أخيرة ونهائية للمجموعة الوطنية للإستثمارات (المحمودية) للانتهاء من أعمال التشطيبات المتبقية من المرحلة الأولى بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد.

كما وجه إلى اكتمال الأعمال المتبقية للإسراع بتسليم المنتفعين لهذه الوحدات السكنية والذين قاموا بتسديد كافة الأقساط المالية المقررة علية بنسبة 100 % طبقًا للأسعار السابق التخصيص عليها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للمشروع لمتابعة الأعمال الجارية من أرض الواقع بعيدًا عن التقارير المكتبية .

وكلف اللواء أشرف عطية المسئولين بالشركة بالإسراع بتلافى كافة الملاحظات فى التشطيب واللاندسكيب حتى يتمكن المنتفعين بالمرحلة الأولى من إستلام وحداتهم السكنية وهو الذى يتطلب تكثيف العمالة المطلوبة لإنهاء هذه الملاحظات.

وأوضح محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك جارى الإعداد للبدء فى تسليم المرحلة الثانية من المشروع بواقع 9 عمارات سكنية بنظامى التشطيب الكامل والنصف تشطيب حيث سيتم التسليم طبقًا للضوابط والقواعد المعلن عنها سابقًا.

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