جنوب أفريقيا تغلق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا





أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، إنه قرر إغلاق الحدود أمام الوافدين القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا المستجد.





وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي: "قررنا إعلان حالة كارثة وطنية في جميع أرجاء البلاد على خلفية تفشي الفيروس الذي سيكون له تأثير كبير ودائم على الاقتصاد".





وصباح اليوم، كشف وزير صحة جنوب أفريقيا زويلي مكيزي، أن عدد الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا ارتفع إلى 51 شخصًا، بعد أن جاءت نتيجة تحاليل 13 شخصا إيجابية.





وأوضح أنه تم تسجيل سبع حالات في جوتنجو و خمسة في كيب الغربية، وحالة واحدة في كوازولو ناتال ، مشيرًا إلى أن جميع المرضى زاروا دولا أوروبية، باستثناء حالة واحدة كانت قد سافرت إلى إيران.







