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رياضة

رسميا.. تأجيل الدوري البرازيلي لأجل غير مسمى والمكسيكي يلاحقه

الأحد 15/مارس/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن إيقاف جميع المسابقات المحلية لكل الفئات، بداية من غدا الاثنين، إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت رابطة الدوري المكسيكي، إيقاف الدوري وذلك بعد إنتهاء الجولة العاشرة التي تقام مساء اليوم.

واتخذت اتحادات كرة القدم في اغلب الولايات البرازيلية قرارا بمنع حضور الجماهير في مباريات كرة القدم وذلك لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد.

و دخل لاعبو فريق جريميو البرازيلي اليوم الأحد مباراة فريقهم مع ساو لويز بالمسابقة المحلية مرتدين "الكمامات"، من أجل الوقاية من الفيروس المنتشر الكورونا في المباراة التي جمعت الفريقين دون حضور جماهيري.

وأراد اللاعبون إرسال رسالة إلى مسؤولي الكرة البرازيلي بضرورة إلغاء أو تأجيل المسابقة للحد من انتشار الفيروس.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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