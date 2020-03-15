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محافظات

غلق قاعات الأفراح ومنع الشيشة بالمقاهي في الغربية

الأحد 15/مارس/2020 - 11:47 م
كورونا
كورونا
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس الجاري، نظرا للظروف الراهنة، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهي.


كما أصدر قرارًا لرؤساء المدن والأحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة، ورفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.

 
ومن ناحية أخرى، نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية خطة عمل تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، بعد الانتهاء  تمامًا من انصراف جميع العاملين بالديوان، في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، والتي تمت مناقشتها اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع أعضاء قسم الكيمياء بالتعليم الفنى الزراعى.

 
وشملت خطة التطهير شملت جميع حجرات ومكاتب العاملين بالديوان، إضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.


وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذا الإجراء الاحترازي هام وضروري خاصة في هذه الفترة والتي تنتشر فيها الأمراض المعدية والفيروسات. 


وشدد وكيل الوزارة على جميع مديري الإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الخطة، وبصفة يومية حتى تمام الاطمئنان من إزالة أية ميكروبات أو فيروسات قد تضر العاملين بالدواوين.
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