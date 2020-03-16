داخل سيارتها.. سارة الشامى تبهر متابعيها بصورة جديدة

نشرت الفنانة سارة الشامي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها صباح اليوم الثلاثاء.





وظهرت سارة الشامي في الصورة داخل سيارتها ترتدى ايس كاب وجاكيت اسود، واعتمدت على مكياج خفيف وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وعلقت سارة على الصورة قائلة: "باااظط خاليص ".









يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.









وتنشغل حاليا سارة الشامى بتصوير دورها فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.







