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فن

عمرو أمير يستعد لطرح يا ملاك حنين.. 21 مارس

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:57 ص
عمرو أمير
عمرو أمير
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آيه عاطف
يستعد المطرب عمرو أمير طرح أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "يا ملاك حنين" يوم 21 من شهر مارس الجاري والموافق عيد الأم على قنوات مزيكا. 

يشار أن أغنية ياملاك حنين من الحان وكلمات عمرو أمير وتوزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح، كما يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو ريليكس. 
 
الجدير بالذكر إن الفنان عمرو أمير يستعد حاليًا لتحضير أغنية جديدة مع المنتج عاطف جمعة.

كما طرح عمرو أمير، العديد من الاغاني الخاصة به كان من بينها أغنية "3 ايام"، والتي حققت نجاح كبير وقت طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
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