10 قرارات ونصائح للحد من كورونا في مدارس القاهرة.. تعرف عليها

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إالى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.
ووجهت محافظة القاهرة باتباع 10 نصائح للحد والوقاية من فيروس كورونا وهي :
1- تعليمات لجميع المدارس بالتنبيه على كافة الطلاب باتباع العادات الصحية أثناء العطس.
2- التقليل من التجمعات الكبيرة للطلاب داخل مبنى المدرسة.
3- الحفاظ على مسافة لاتقل عن متر بين الطلاب.
4- الوقاية من كل أمراض الجهاز التنفسى فى المدارس
5- التنبيه على الطلاب بضرورة الحفاظ على شرب السوائل الساخنة وتناول خافض الحرارة فى بداية ظهور اعراض البرد.
6- الابتعاد عن تناول المثلجات والأطعمة الباردة
7- الحرص على عمل الغرغرة بماء دافئ وملح حيث يقتل جراثيم اللوزتين ومنعها من التسريب الى الرئتين.
8- وضع المعقم الكحلى فى الجيب لغرض الوقاية فى حالة تعرض الفيروس لدرجة حرارة 26 فهو يقتل ولا يعيش فى المناطق الحارة.
9- تناول الماء بصفة مستمرة والحفاظ على الحلق من الجفاف.
10- ضرورة ان يتم الابلاغ فورا عن اى حالة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا كما يمكن طرح كل الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن برقم 105 لوزارة الصحة و السكان.