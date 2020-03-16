10 قرارات ونصائح للحد من كورونا في مدارس القاهرة.. تعرف عليها





من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إالى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.





وقدم محافظ القاهرة رسالة للطلاب طالبهم فيها باستغلال فترة تعليق الدراسة فى التزام المنزل وتصفح المواقع التعليمية والتى تقدم خدمات مجانية للتدريب والمراجعة.





ووجهت محافظة القاهرة باتباع 10 نصائح للحد والوقاية من فيروس كورونا وهي :

1- تعليمات لجميع المدارس بالتنبيه على كافة الطلاب باتباع العادات الصحية أثناء العطس.