AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. القبض على مصري في الكويت.. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:58 ص
القبض على مصري في
القبض على مصري في الكويت
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الداخلية في الكويت القبض على مواطن مصري مقيم هناك، وذلك بعد اعتراضه في مقطع فيديو على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية إنها تمكنت من رصد المصري بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو المسيئة للكويت وحكومتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "Tik Tok"؛ ومن ثمّ قامت على الفور بعمل كمين له وإلقاء القبض عليه.

وأوضحت الإدارة أنه عند مواجهة الوافد بالفيديوهات، أقر بأنه من قام بتصويرها ونشرها بحسابه.

وبعد الاستماع إلى أقواله، قررت الإدارة العامة احتجازه على ذمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لفعلته.

وفي مقطع الفيديو المسيء، قال الوافد المصري "ابعدوا عن المصريين، لأن المصريين للمرة الأولى والأخيرة خط أحمر".

وقال أيضا في الفيديو الذي قام بنشره: "مش حتقدر تمنع الناس تقعد مع بعض في الديوانيات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى أول فيديو لها.. مى عمر تشعل TIK TOK

ظهور غير متوقع لـ محمد هنيدى فى أول فيديو على tik tok

محمد هنيدي بثلاث شخصيات في حملة دعائية

سمية الخشاب تشعل tik tok بفيديو جديد

قرار مهم للمصريين المسافرين إلى الكويت بسبب فيروس كورونا

محمد هنيدي لـ أحمد السقا في عيد ميلاده: لما بشوفك همومي بتزيد.. فيديو

ترشيحاتنا

خليك بالبيت لـ فيروز تتصدر السوشيال ميديا .. تفاصيل

قرارات اقتصادية جديدة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

هل سيتوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا؟.. أشرف زكي يجيب

رئيس وزراء إيطاليا عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد

5.8 قيراط.. تعرف على سعر خاتم خطوبة ياسمين صبري

أخبار السعودية اليوم.. تعافي ثالث حالة من كورونا.. وقرارات حاسمة لـ المملكة لمواجهة كوفيد 19

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

بمكياج لافت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور