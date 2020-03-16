منصات جديدة وانترنت مجانى..وزير الاتصالات يكشف آخر تطورات التعليم الإلكتروني ..فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم التنسيق بين كل من وزارة الاتصالات ووزارتي التعليم والتعليم العالي، وان فور التأكد من الروابط التعليمية سيتم نشرها، دون أن يحسب ذلك من باقات التحميل على الانترنت.





وتابع الدكتور عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن تطبيق هذا القرار سيتم خلال هذا الشهر والمواطن سيلاحظ ذلك في فواتير الإنترنت.





واضاف وزير الاتصالات، ان هناك مبادرة اخرى تم الاتفاق عليها وهي ان شركات الاتصالات والانترنت ستوفر على حواسبها ومواردها اماكن وسعات لكي تخزن عليها المحاضرات والدروس التي ستتم عن طريق الانترنت، لتكون بمثابة مادة ارشيفية الكترونية يستطيع الطالب الرجوع له.





واوضح ان سيتم تفعيل كل طرق التفاعل بين المحاضر والطلاب لكي يكون هناك مساحة من الاسئلة والاستفسارات بشكل يحاكي العملية التعليمية في شكلها التقليدي، وهذا من خلال منصات تتم تنفيذها في الأيام الجارية.