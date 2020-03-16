AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منصات جديدة وانترنت مجانى..وزير الاتصالات يكشف آخر تطورات التعليم الإلكتروني ..فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:22 ص
لتعليم عن بعد وارشفة
لتعليم عن بعد وارشفة المواد الالكترونية
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم التنسيق بين كل من وزارة الاتصالات ووزارتي التعليم والتعليم العالي، وان فور التأكد من الروابط التعليمية سيتم نشرها، دون أن يحسب ذلك من باقات التحميل على الانترنت.


وتابع الدكتور عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن تطبيق هذا القرار سيتم خلال هذا الشهر والمواطن سيلاحظ ذلك في فواتير الإنترنت.


واضاف وزير الاتصالات، ان هناك مبادرة اخرى تم الاتفاق عليها وهي ان شركات الاتصالات والانترنت ستوفر على حواسبها ومواردها اماكن وسعات لكي تخزن عليها المحاضرات والدروس التي ستتم عن طريق الانترنت، لتكون بمثابة مادة ارشيفية الكترونية يستطيع الطالب الرجوع له.


واوضح ان سيتم تفعيل كل طرق التفاعل بين المحاضر والطلاب لكي يكون هناك مساحة من الاسئلة والاستفسارات بشكل يحاكي العملية التعليمية في شكلها التقليدي، وهذا من خلال منصات تتم تنفيذها في الأيام الجارية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل | اليابان تعلن وفاة أول حالة بـ فيروس كورونا

تسجيل أول إصابتين بـ فيروس كورونا في سلطنة عمان

الصحة الكويتية تعلن اكتشاف 10 حالات كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة

كوريا الجنوبية تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تكتشف 14 إصابة جديدة بـ كورونا من مختلف الجنسيات

هولندا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 321 حالة

ترشيحاتنا

الشتاء لم ينتهِ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. فيديو

مفاجأة مدوية .. تعرف على سبب وفاة قتيل فيلا نانسي عجرم

سائق يشوه زميله بـ بشاعة في خلاف على أولوية تحميل الركاب بشبرا الخيمة

أخبار الفن| نجيب ساويرس يصدم محمد رمضان .. حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

إصابة 26 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية - القصاصين

إغلاق مطاعم وحدائق وعمل من المنزل.. ملخص قرارات السعودية لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زائر غير متوقع يتسلل إلى منزل ويصيب مالكته بصدمة.. شاهد ما حدث

جريئة وملفتة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات بيرين سات

ببذلة رجالي وكرافته.. بسمة وهبة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور