وصفتها بـ التخمينات.. الصحة العالمية تنتصر لمصر ضد أكاذيب الجارديان





ردت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، على ما نشر من جريدة الجارديان البريطانية، حول تواجد 19 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر.





واضافت المنظمة، ان الحالات المعلنة من الدول لمنظمة الصحة العالمية هي تلك المبلغ عنها من المستشفيات، ونظام المراقبة الصحية، وهي عادة تكون حالات متأخرة.





وأفادت المنظمة، ان المحتمل ان يكون هناك حالات كثيرة اخرى بأعراض خفيفة لم تزر المستشفى، وبالتالي لا يتم اكتشافها، والإبلاغ عنها.





وأكدت الصحة العالمية، ان هذه الحالات لا تخص دولة محددة دون غيرها، ولكنه أمر يحدث في جميع دول العالم.





واختصت المنظمة، الصحفي كاتب التقرير بانه يقول انها تخمينات، مضيفة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لعدم الاهتمام بالتقرير، لان منظمة الصحة العالمية لا تعتمد على تخمينات ولا شائعات والفارق بين المكتشف وغير المكتشف.





واضافت: ان أولوياتها الآن كمنظمة أن تنبه جميع الدول لتقوية أنظمتهم الصحة لاكتشاف المرض، وعزل المرضى، ومعالجتهم، لمنع انتشار العدوى.



